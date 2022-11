POL-NB: Brand eines Carports in Gahlkow (LK Vorpommern-Greifswald)

PR Wolgast (ots) -



Am 13.11.2022, gegen 03:05 Uhr, wurde die Rettungsleitstelle

Vorpommern-Greifswald über einen Brand in der Ortslage Gahlkow

informiert. Eine Anwohnerin rief die Feuerwehr, weil sie auf dem

gegenüberliegenden Grundstück in der Südstraße Flammen erkennen

konnte. Der Brandherd befand sich dabei an einem Carport eines

58-jährigen Geschädigten, welcher zur Brandzeit nicht vor Ort war.

Die Flammen griffen in der weiteren Folge auf den gesamten Unterstand

über und beschädigten ein darunter befindliches Boot, sowie einen

Rasentraktor. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Loissin, Lubmin,

Kemnitz, Wusterhusen, Pritzwald und Gustebin waren mit insgesamt 46

Kameraden im Einsatz und konnten das Feuer zügig unter Kontrolle

bringen. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden

beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.





