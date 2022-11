POL-NB: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden in der Richtenberger Chaussee in Stralsund

Stralsund (LK VR) (ots) -



Am 12.11.2022, gegen 17:10 Uhr, ereignete sich auf der Richtenberger

Chaussee in Stralsund ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten

Fahrzeugen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 66-jährige

Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen mit ihrem PKW

Skoda die Richtenberger Chaussee aus Richtung Grimmen in Richtung

Innenstadt. Zur gleichen Zeit befuhr eine 31-jährige Stralsunderin

mit ihrem PKW Seat die Richtenberger Chaussee aus Richtung Innenstadt

kommend und wollte in die Koppelstraße abbiegen. Dabei übersah sie

den entgegenkommenden PKW der 66-Jährigen und kollidierte in der

weiteren Folge mit diesem.

Beide Fahrzeugführerinnen wurden bei dem Verkehrsunfall leicht

verletzt. Die 66-jährige Kraftfahrzeugführerin musste aufgrund ihrer

Verletzungen zur weiteren Behandlung in das Helios Klinikum Stralsund

verbracht werden. Eine medizinische Versorgung der 31-jährigen

Kraftfahrzeugführerin war vor Ort nicht erforderlich.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß so stark beschädigte,

dass sie nicht mehr fahrbereit waren und durch ein

Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. Es entstand Sachschaden

von insgesamt ca. 30.000 Euro.



