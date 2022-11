POL-HRO: Brand einer Halle

Ludwigslust (ots) -



Am heutigen frühen Sonntagmorgen, gegen 01:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über den Brand einer Lagerhalle in der Ortschaft Malk Göhren. Bei Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte brannte die ehemals als Kuhstall genutzte Halle mit ca. 200 eingelagerten Stroh- und Heuballen bereits in voller Ausdehnung. Für die Brandbekämpfung wurden die Feuerwehren Malk Göhren, Malliß und Eldena mit insgesamt 36 Kameraden alarmiert, die die Lagerhalle aktuell kontrolliert abbrennen lassen. Die Brandwache wird nach derzeitiger Einschätzung bis in die Mittagsstunden andauern. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Denise Bosbach

PHR Ludwigslust



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell