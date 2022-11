POL-HRO: Brand einer Doppelhaushälfte

Grevesmühlen (ots) -



Am 12.11.2022 kam es gegen 20:15 Uhr zum Brand in Groß Pravtshagen (Upahl). Aus bislang unbekannter Ursache brannte der neuwertige Herd in der Küche einer Doppelhaushälfte. Die Bewohner des 100-jährigen Hauses befanden sich bei Brandausbruch nicht im Gebäude. Zur Brandbekämpfung wurden die Freiwilligen Feuerwehren Grevesmühlen und Upahl alarmiert. Insgesamt kamen 25 Kameraden mit 6 Fahrzeugen zum Einsatz. Die Doppelhaushälfte ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf 50.000 EUR geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Carsten Kroll

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



