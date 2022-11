POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Rostock (ots) -



Am 12.11.2022 kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. In der Berthold-Brecht-Straße , Ecke Martin-Andersen-Nexö-Straße kollidierten ein BMW und ein Opel auf der Kreuzung miteinander, in deren Folge ein 54-jähriger Mann leicht verletzt wurde. Da beide Fahrzeuge nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren, kam es zu Behinderungen an der Unfallstelle. Durch die Feuerwehr mussten auslaufende Betriebsstoffe gebunden und beräumt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt.



