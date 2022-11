POL-NB: Polizeieinsatz anlässlich der Fußballbegegnung Greifswalder FC gegen BSG Chemie Leipzig

Greifswald (ots) -



Am 12.11.22 führte das Polizeihauptrevier Greifswald anlässlich des

Fußballspieles in der Regionalliga Nordost zwischen dem Greifswalder

FC und der BSG Chemie Leipzig einen geschlossenen Einsatz durch. Zum

Einsatz kamen dabei Polizeivollzugsbeamten der Polizeiinspektion

Anklam und des Landesbereitschaftspolizeiamtes M-V.

Das Spiel verlief störungsfrei und endete 2:2. Die Partie wurde von

ca. 1.780 Fans im Stadion, davon 610 Gästefans, besucht. Die Polizei

bedankt sich ausdrücklich bei beiden Vereinen und den Fans für die

gute kooperative Zusammenarbeit und den friedlichen Verlauf.





Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell