POL-NB: Tierischer Einsatz in Binz (LK Vorpommern-Rügen)

PR Sassnitz (ots) -



Am 12.11.2022, gegen 10:30 Uhr, gingen bei der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg und dem Polizeirevier Sassnitz

zahlreiche Anrufe ein. Grund war ein Fuchs, welcher sich im Bereich

der Strandpromenade und des Kurplatzes in Binz aufhielt. Das Tier war

Passanten gegenüber sehr zutraulich, ging auf diese zu und suchte

deren Nähe. Eine zwischenzeitliche Meldung über Bisse durch den Fuchs

wurden nicht bestätigt. Die eingesetzten Beamten isolierten das Tier

und hielten dieses von den Passanten fern. Ein hinzugezogener Jäger

überprüfte die Situation und konnte dieses untypische Verhalten des

Fuchses nicht erklären. Das Tier wurde durch den Jäger erlegt und zur

weiteren Untersuchung mitgenommen. Bei diesem Einsatz ist weder

Personen- noch Sachschaden entstanden.





