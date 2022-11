POL-HRO: Brand eines Altreifenlagers bei Kogel

Zarrentin am Schaalsee (ots) -



Am frühen Samstagmorgen, 12.11.2022, erhielt die Polizei gegen 00:40

Uhr Kenntnis über den Brand eines Altreifenlagers bei Kogel.

Die gelagerten Altreifen in der Größe von 50m x 5m befanden sich auf

einem Acker neben der Kreisstraße 5 zwischen den Ortschaften Pamprin

und Krohnshof.

Bei Eintreffen der Polizeikräfte brannten die etwa 200

zusammengestapelten Altreifen bereits in voller Ausdehnung.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Kogel, Kölzin sowie aus Gallin

trafen mit 26 Kameraden unmittelbar nach der Polizei am Brandort ein

und begannen mit den Löscharbeiten.

Mitarbeiter des Kriminaldauerdienstes sicherten Spuren am Brandort.

Nach derzeitigen Erkenntnissen geht die Polizei von einer

vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die Schadenshöhe wird auf 2.000 Euro

geschätzt.



