POL-NB: Brand von zwei Lagerhallen in Penzlin

Penzlin (LK MSE) (ots) -



Am 11.11.2022, gegen 19:12 Uhr, wurde der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg über die Rettungsleitstelle des

Landkreises Mecklenburgische Seenplatte bekannt, dass es in der

Warener Chaussee in Penzlin zu einem Brand eines Schuppens gekommen

sein soll.



Bei Eintreffen eines zum Einsatz gebrachten Funkstreifenwagens des

PHR Waren brannte auf dem Firmengelände eines ortansässigen Betriebes

eine ca. 30 m x 30 m große Lagerhalle bereits in voller Ausdehnung.

Eine mit der Lagerhalle verbundene Maschinenhalle stand ebenfalls in

Flammen. Die ebenfalls alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Penzlin,

Krukow, Mallin, Alt Rehse, Marihn, Klein Luckow, Groß Vielen und

Möllenhagen, welche mit 12 Löschfahrzeugen und 72 Kameraden im

Einsatz waren, hatte bei Eintreffen der Polizei bereits mit der

Brandbekämpfung begonnen. In der weiteren Folge konnten sie das Feuer

unter Kontrolle bringen und löschen.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach aus bislang ungeklärter

Ursache vermutlich in einer Lagerhalle, in welcher eine unbekannte

Menge an Hackschnitzel gelagert wurde und ein Teleskoplader

abgestellt war, ein Brand aus. In der weiteren Folge griff das Feuer

auf eine mit der Lagerhalle verbundenen Maschinenhalle über. In der

Maschinenhalle befanden sich Steuertechnik und Maschinen zur

Erzeugung von Bioenergie.

Verletzt wurde dabei niemand. Durch das Feuer brannten beide Hallen

vollständig aus. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf ca.

2.000.000 Euro geschätzt.



Auf Grund der durch das Feuer entstandenen starken Rauchentwicklung

wurde eine Warnmeldung an die Bevölkerung herausgegeben, Türen und

Fenster geschlossen zu halten.



Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat vor Ort die Ermittlungen

zur genauen Brandursache aufgenommen. Dabei werden sie auf Weisung

der Staatsanwaltschaft am kommenden Tag von einem

Brandursachenermittler unterstützt.



im Auftrag



Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg



