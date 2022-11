POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Radfahrern in Torgelow

Torgelow (LK VG) (ots) -



Am 11.11.2022, gegen 15:35 Uhr, kam es in der Blumenthaler Straße in

Torgelow zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 49-jährige Radfahrer den

Radweg der Blumenthaler Straße aus Richtung Bahnübergang in

Fahrtrichtung Gießerei-Arena (Stadion). Zeitgleich befuhr eine

57-jährige Radfahrerin die Dr.-Salvador-Allende-Siedlung in Richtung

Blumenthaler Straße. Im Einmündungsbereich beider Straßen soll dann

die 57-Jährige die Vorfahrt missachtet haben, so dass es in der

weiteren Folge zur Kollision zwischen beiden Radfahrern kam. Sowohl

der 49-jährige Radfahrer als auch die 57-jährige Radfahrerin kam zu

Fall und verletzten sich dabei. Ein ebenfalls alarmierte RTW

verbrachte beide verunfallten Personen zur medizinische Behandlung in

die AMEOS-Klinik Ueckermünde. Während der 49-Jährige diese nach

kurzer ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte, musste die

57-Jährige mit schweren aber nicht lebensbedrohlichen

Kopfverletzungen stationär aufgenommen werden.



Im Auftrag



Marco Sellke

Polizeihauptkommissar

Dezernat 1 / Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Stargarder Straße 6

17033 Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell