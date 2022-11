POL-SN: Abschlussmeldung: Nächtlicher Polizeieinsatz in der EAE Stern Buchholz, mehrere Personen nach körperlicher Auseinandersetzung leicht verletzt

Schwerin (ots) -



Am 10.11. gegen 23.30 Uhr kam es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz in Schwerin. Dabei kamen auf Grund der zeitweise unübersichtlichen Lage in der Spitze 37 Polizeibeamte zum Einsatz.



Vorausgegangen war eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei tunesischen Männern und einer afghanischstämmigen Personengruppe, bei der mutmaßlich auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Dadurch wurden mindestens zwei Personen leicht verletzt, so dass auch der Rettungsdienst im Einsatz war.



Die Schweriner Polizei war mit Unterstützungkräften aus dem Umland sowie der Bundespolizei im Einsatz und konnte die beiden 26- und 28-jährigen Tunesier wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung vorläufig festnehmen. In ihren Wohnräumen wurden des Weiteren Gegenstände aufgefunden, die möglicherweise bei vorherigen Straftaten erlangt wurden. Es handelt sich dabei unter anderem um ein Mobiltelefon sowie einen E-Scooter. Die Gegenstände wurden sichergestellt.



Gegen 1.20 Uhr schließlich kam es zu einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Tunesiern. Ein alkoholisierter 26-Jähriger griff dabei einen 30-Jährigen mit einer Glasflasche an und fügte ihm eine leichte Verletzung zu. Die Polizei konnte die Lage beruhigen und fertigte eine Strafanzeige.



Im weiteren Verlauf der Nacht löste eine unbekannte Person mutmaßlich innerhalb der Einrichtung die Brandmeldeanlage aus, so dass die Berufsfeuerwehr Schwerin ausrücken musste. Ein Strafanzeige wurde hierzu gefertigt.



Zu schweren Personenschäden kam es im Zuge der Auseinandersetzungen nicht.



Die beiden Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen entlassen und haben sich nun in einem Strafverfahren zu verantworten.



