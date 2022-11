POL-HRO: Polizeieinsatz in Rostocker KTV

Rostock (ots) -



Am Freitagvormittag ist es zu einem Einsatz in der

Kröpeliner-Tor-Vorstadt gekommen.



Zeugen teilten der Polizei mit, dass man vor einem Lokal eine Flasche

festgestellt hat, die einem Molotowcocktail ähnelt. Der Flasche war

zudem ein Schreiben beigefügt.

Neben dem Polizeihauptrevier kam auch die Kriminalpolizei vor Ort.

Die Flasche samt Flüssigkeit sowie das Schreiben wurden

sichergestellt, Spuren gesichert. Um was für eine Flüssigkeit es sich

handelt, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hierzu ermittelt

die Kriminalpolizeiinspektion Rostock unter dem Verdacht der Störung

des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten.



Zeugen, die verdächtige Personen in der Zeit von 05:30 Uhr bis 08 Uhr

in der Fritz-Reuter-Straße gesehen haben, werden gebeten sich bei der

Polizei unter der Telefonnummer 038208-8882224 oder über die

Internetwache unter polizei.mvnet.de zu melden.



