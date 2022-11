POL-NB: Diebstahl eines Notstromaggregatanhängers

B192, Klink (ots) -



In der Nacht vom 09.11.2022 zum 10.11.2022 ist es auf der Baustelle an der B192, Höhe 17192 Klink zum Diebstahl eines Notstromaggregatanhängers gekommen. Der entwendete Anhänger stand auf einer Baustelle in etwa 250 Meter Entfernung zur Kreuzung der Müritz Klinik in Klink. Bislang unbekannte Täter haben den mit einem zusätzlichen Schloss gesicherten Notstromaggregatanhänger mit den amtlichen Kennzeichen B-HX2489 komplett entwendet. Der entwendete Anhänger ist gelb-rot mit der Aufschrift Zeppelin (siehe Foto), da es sich um einen ausgeliehenen Anhänger handelt. Der Wert des Anhängers wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden im Kriminalkommissariat Waren aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl, dem Verbleib des Anhängers oder auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen im Bereich Klink wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



