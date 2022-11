POL-LWL: Alkoholisierter Autofahrer prallte mit PKW gegen Schutzplanke

Bandenitz/Stolpe (ots) -



Auf der BAB 24 zwischen Hagenow und Wittenburg ist am frühen Freitagmorgen ein PKW mit einer Schutzplanke kollidiert. Dabei ist ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro entstanden. Der 24-jährige Autofahrer blieb unverletzt, jedoch stellte die Polizei bei ihm einen Atemalkoholwert von 1,61 Promille fest. Der Verkehrsunfall soll sich beim Überholen eines LKW ereignet haben, als der 24-Jährige kurz darauf nach links von der Fahrbahn abkam und mehrfach mit dem PKW gegen die Mittelschutzplanke prallte. Er kam anschließend auf der Standspur zum Stehen. Eigenen Aussagen zufolge habe der Fahrer während der Fahrt gegessen. Das habe ihn abgelenkt, worauf er dann die Kontrolle über den PKW verlor. Die Polizei brachte den 24-Jährigen anschließend zur Blutprobenentnahme und stellte seinen Führerschein sicher. Zudem ist gegen ihn Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden.



