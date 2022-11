POL-HRO: Ein unbeleuchtetes Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen entpuppt sich als Trunkenheit im Verkehr

A19/ Malchow (ots) -



Die Polizei prüfte am 11.11.2022 gegen 01:40 Uhr die A19 Höhe Malchow und stellte ein unbeleuchteten PKW, der nicht abgesichert war, auf dem Standstreifen fest. Davon ausgehend, dass der Fahrer eine Panne haben könnte, nahmen sie Kontakt auf. Jedoch trafen sie in dem Fahrzeug eine schlafende Person an. Der Grund wurde im weiteren Verlauf schnell klar. Der 50 jährige Deutsche war mit 1,66 Promille deutlich alkoholisiert und vermutlich nicht mehr in der Lage, sein Fahrzeug sicher zu führen. Er wurde zur Blutprobenentnahme mitgenommen und dann nach Hause gebracht. Sein Fahrzeug wurde abgeschleppt.



