POL-HRO: Folgenschwerer Unfall auf der B 103 in Rostock

Am 10.11.2022 kam es gegen 17:30 Uhr auf der B 103 in Rostock zwischen den Anschlussstellen Rostocker Zoo und dem Schutower Kreuz zu einem folgenschweren Unfall. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr kurz vor der dortigen Baustelle ein Pkw Seat auf einen Volkswagen, welcher anschließend auf einen Mercedes geschoben wurde. In der Folge wurden zwei Personen leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 45.000 EUR geschätzt. Die B103 war in Fahrtrichtung Warnemünde bis gegen 19:30 Uhr gesperrt.



Carsten Kroll

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell