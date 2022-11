POL-ANK: Nachmeldung zum Brand eines mit Reet eingedeckten Wohnhauses in Wegezin

Krien (ots) -



Wie bereits berichtet, ist am heutigen Tag (10.11.2022) ein Brandursachenermittler zum Einsatz gekommen, nachdem ein Reethaus in Wegezin bis auf die Grundmauern niederbrannte.



Korrigierend dazu kann mitgeteilt werden, dass herausgetragene Glut vermutlich den Brand auf dem Reetdach verursachte. Die Brandentwicklung entstand also nicht direkt im Schornstein, wie zunächst mitgeteilt. Durch einen unglücklichen Umstand sind die Funken aus dem Schornstein ausgetreten und auf das Dach gekommen, wo schließlich der Brand entstand.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiVG

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiVG





Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell