POL-SN: Polizei warnt vor Taschendiebstählen in Discountern

Schwerin (ots) -



In der letzten Woche wurden der Schweriner Polizei gleich vier Diebstähle von Geldbörsen angezeigt, die den Verlust von Bargeld und teils Geldabbuchungen von Konten mit sich zogen. Tatorte sind in allen Fällen Discountmärkte im gesamten Stadtgebiet gewesen. In einem Fall befanden sich ca. 400EUR Bargeld im Portmonee, in einem weiteren Fall wurde mit der erlangten Geldkarten Bargeld im dreistelligen Bereich vom Konto abgehoben. Der oder die Täter nutzten günstige Situationen in den Märkten aus, um an die Geldbörsen der Opfer zu gelangen. Der Diebstahl wird oft erst beim Bezahlen der Ware an der Kasse bemerkt.



Wie können Sie verhindern, dass die Täter Ihre Geldbörsen völlig unbemerkt aus ihrer Handtasche, Ihrem Einkaufsbeutel oder aus Ihren Kleidungsstücken entwenden können bzw. der Schaden möglichst gering bleibt?

- Hängen oder legen Sie Handtaschen, Beutel und Rucksäcke nicht an die Einkaufkörbe bzw. -wagen, sondern tragen Sie diese möglichst körpernah



- Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der

Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm



- Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in

verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst

dicht am Körper



- Tragen Sie Wertgegenstände immer in verschiedenen verschlossenen

Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper



- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse



- Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen

Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse



- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie sie benötigen.



Neben dem Verlust von Bargeld, ist auch meist der Verlust von Ausweisen und anderen Dokumenten sowie Geldkarten zu beklagen. Die Geschädigten in diesen Fällen waren Männer und Frauen, die älter als 60 Jahre alt waren.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin

Pressestelle

Juliane Zgonine

Telefon: 0385/5180-3004

E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell