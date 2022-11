POL-HST: Schwerer Arbeitsunfall in Bergen auf Rügen

Bergen auf Rügen (ots) -



Am heutigen Donnerstag, dem 10.11.2022 wurde der Polizei gegen 10:00 Uhr ein Arbeitsunfall mit einer eingeklemmten Person bei der Biogasanlage in Bergen auf Rügen mitgeteilt.



Ersten Erkenntnissen zufolge wurde ein 49-jähriger Mann eingeklemmt, als er Spanngurte eines etwa 460 kg schweren Wärmetauschers lösen wollte. Das schwere Gerät fing an zu wackeln und der Mann geriet mit seinem Unterkörper unter das Gerät und verletzte sich hierbei. Herbeieilende Arbeitskollegen befreiten ihn umgehend und konnten ihn an einen eintreffenden Rettungswagen übergeben, welcher ihn in ein Krankenhaus brachte.



Das zuständige Landesamt für Gesundheit und Soziales wurde über den Sachverhalt informiert und hat die weiteren Ermittlungen zur Unglücksursache übernommen.



