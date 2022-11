POL-NB: Diebstahl einer Geldbörse zum Nachteil eines 93-jährigen im Rollstuhl sitzenden Mannes

Neubrandenburg (ots) -



Am Nachmittag des 26.10.2022 ist es im Neubrandenburger Vogelviertel zum Diebstahl einer Geldbörse zum Nachteil eines 93-jährigen im Rollstuhl sitzenden Mannes gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der 93-Jährige gegen 15:10 Uhr mit seinem Krankenfahrstuhl in die Filiale der Sparkasse in der Kranichstraße gefahren, um Kontoauszüge abzuholen. Im Anschluss verließ er die Filiale wieder und wurde draußen direkt vor dem Filialeingang von zwei jungen Frauen angesprochen. Die beiden Frauen hatten eine Stadtkarte dabei und fragten den Geschädigten nach dem Weg. Dabei haben sie ihm die Stadtkarte dicht vor sein Gesicht gehalten. Mit dieser Taktik sorgten sie dafür, dass die Sicht des Geschädigten auf seine mitgeführten persönlichen Gegenstände, die sich in einem Korb vorn am Krankenfahrstuhl befanden, verdeckt war. Außerdem hing ein Stoffbeutel, in dem sich das Portemonnaie des Geschädigten befand, am Lenker des Krankenfahrstuhls linksseitig. Dem 93-jährigen Geschädigten fiel allerdings schnell auf, dass es sich bei der Stadtkarte um eine Berliner Karte handelte und teilte dies den Frauen auch leicht irritiert mit. Im Anschluss verabschiedeten sich die beiden Frauen plötzlich von dem Mann und entfernten sich fußläufig in unbekannte Richtung.



Wenig später fiel dem 93-Jährigen auf, dass sich seine Geldbörse nicht mehr in seinem am Lenker angehängten Stoffbeutel befindet. Die beiden unbekannten tatverdächtigen Frauen haben diese wahrscheinlich in dem Moment entwendet, als sie mithilfe der ausgeklappten Stadtkarte die Sicht des Geschädigten einschränkten und ihn mit der Frage nach dem Weg ablenkten.



In der Geldbörse befanden sich die persönlichen Karten des Geschädigten sowie seine EC-Karte samt PIN. Die beiden bislang unbekannten Tatverdächtigen haben am 26.10.22 um 15.23 Uhr mit der unmittelbar zuvor entwendeten EC-Karte unberechtigter Weise 1.000 Euro vom Konto des Geschädigten am Geldautomaten im Juri-Gagarin-Ring 22 in Neubrandenburg bei der dortigen Sparkasse abgehoben. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte die EC-Karte dann gesperrt werden.



Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht. Die beiden Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: weiblich, ca. 20-25 Jahre alt, dunkelblonde Haare, westeuropäischer Phänotypus. Weitere Merkmale und Besonderheiten konnte der 93-Jährige nicht äußern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder den beiden verdächtigen Frauen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell