POL-GÜ: Polizeieinsatz an Güstrower Schule

Güstrow (ots) -



Seit dem frühen Vormittag des 10.11.2022 kommt es an der "Schule Am Inselsee" in Güstrow zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst.



Nach derzeitiger Erkenntnislage wurde durch einen bislang unbekannten Schüler während der ersten Hofpause gegen 09:00 Uhr Reizstoff innerhalb des Schulgebäudes versprüht. Mit Betreten des Schulgebäudes setzten bei einigen Schülerinnen und Schülern, die sich zuvor außerhalb aufhielten, Reizhusten und Atemwegsbeschwerden ein.



Die alarmierten Rettungskräfte evakuierten umgehend das Schulgebäude. Durch die Kameraden der Feuerwehr wird innerhalb des Gebäudes gegenwärtig für einen Luftaustausch gesorgt. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen sind circa 80 Schülerinnen und Schüler von gesundheitlichen Beschwerden betroffen. Alle Personen befinden sich in medizinischer Behandlung durch die eingesetzten Kräfte des Rettungsdienstes.



Aufgrund des Vorfalls ist der Schulbetrieb ist derzeit unterbrochen. Beamte der Kriminalpolizei Güstrow befinden sich ebenfalls im Einsatz und haben die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Florian Müller

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell