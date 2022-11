POL-LWL: Hoher Sachschaden bei Zusammenstoß zwischen Auto und PKW-Gespann

Parchim / Stolpe (ots) -



Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem PKW-Gespann entstand am Mittwochabend auf der BAB 24 bei Parchim ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von 24.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen ist das PKW-Gespann, das einer Zeugenaussage zufolge einen LKW überholen wollte und deshalb auf die linke Fahrspur wechselte, mit einem nachfolgenden Auto kollidiert. Dabei riss der Anhänger des Gespanns ab und prallte gegen eine Schutzplanke. Beide Fahrzeuge kamen anschließend auf der Standspur zum Stehen.



