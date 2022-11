POL-ANK: Nachmeldung zum Brand eines mit Reet eingedeckten Wohnhauses in Wegezin

Krien (ots) -



Wie bereits berichtet (Pressemitteilung vom 09.11.2022, 14:20 Uhr), kam es gestern gegen 10:50 Uhr zu einem Brand eines mit Reet eingedeckten Wohnhauses in Wegezin. Das Haus brannte bis auf die Grundmauern nieder. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 170.000 Euro. Personen wurden bei dem Brand ein Glück nicht verletzt.



Am heutigen Morgen (10.11.2022) kam es zum Einsatz eines Brandursachenermittlers. Dieser kam zu dem vorläufigen Ergebnis, dass eine Fremdeinwirkung durch Dritte gegenwärtig ausgeschlossen werden kann. Vielmehr wird von einer Brandentwicklung im Schornstein ausgegangen.



