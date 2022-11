POL-LWL: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht

Hohen Pritz (ots) -



In Hohen Pritz sind unbekannte Täter am Mittwoch gewaltsam in eine Doppelhaushälfte eingedrungen. Dabei verursachten die Täter Sachschäden. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Zwischen 07 und 16 Uhr drangen die Einbrecher gewaltsam durch ein Fenster in das Haus ein und durchsuchten bzw. durchwühlten anschließend mehrere Räume. Dabei hinterließen sie eine große Unordnung. Nach Bekanntwerden des Vorfalls sicherte die Kriminalpolizei mehrere Spuren am Tatort, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Zudem wird jetzt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls ermittelt. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der "Neue Straße" ereignet hat, nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) entgegen.



