POL-LWL: Polizei stellt bei Unfallaufnahme Atemalkohol fest

Bei der Aufnahme eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend in Boizenburg hat die Polizei bei einem beteiligten Autofahrer einen Atemalkoholwert von 1,15 Promille festgestellt. Der betreffende 82-jährige Fahrer war mit seinem Auto zuvor an einer Einmündung mit einem anderen PKW zusammengeprallt. Dabei kam es zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 82-Jährige die Vorfahrt missachtet haben. Die Polizei nahm gegen den Mann eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs auf und brachte ihn zur Blutprobenentnahme. Zudem ist sein Führerschein sichergestellt worden.



