POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person

Wittenburg (ots) -



~Am 09.11.2022 gegen 18:15 Uhr kam es auf der L05 zu einem Verkehrsunfall mit einer getöteten Person.

Der 40 jährige deutsche Fahrzeugführer einer Sattelzugmaschine mit Kippmulde befuhr die L05 aus Püttelkow kommend in Richtung Boddin.

Auf Grund von Bauarbeiten war die Straße voll gesperrt.

In der Baustelle fuhr er über einen Haufen Asphalt, versuchte gegenzulenken und kam in der weiteren Folge nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend stieß er mit einem Straßenbaum zusammen. Der Fahrzeugführer, der sich allein im Fahrzeug befand, verstarb wenig später an der Unfallstelle. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeuggespanns wurde eine Abschleppunternehmen beauftragt.



Karsten Dommer



Polizeihauptkommissar

Polizeirevier Hagenow~



