POL-HRO: Alkoholfahrer auf der Autobahn unterwegs

Rostock (ots) -



~Der Fahrer eines roten Mazda fährt in Schlangenlinien auf der B103 Höhe Kritzmow, weiter auf die A20 in Richtung Bad Doberan. Herangeführte Einsatzkräfte der Polizei konnten den PKW auf dem Parkplatz Quellental stoppen und den 55 jährigen deutschen Fahrer kontrollieren. Der Verdacht der Trunkenheitsfahrt bestätigte sich, denn der Autofahrer war am 09.11.2022, gegen 23:22 Uhr mit 1,68 Promille im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs. Der Führerschein wurde einbehalten und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr aufgenommen.



Kristin Hartfil



Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock~



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell