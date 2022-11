POL-HRO: Autofahrer fährt auf PKW mit Pferdeanhänger auf

A19/ AST Malchow (ots) -



~Am 10.11.2022 gegen 00:05 Uhr kam es auf der A19, Anschlussstelle Malchow in Richtung Berlin, zu einem Verkehrsunfall mit PKW und Pferdeanhänger.

Ersten Erkenntnissen nach ist der PKW VW ungebremst auf den PKW Audi mit Pferdeanhänger des 60 jährigen aufgefahren. Die Fahrzeuge und die Trümmerteile blockierten die Fahrbahn. Der 30 jährige Fahrer des VW wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Im Anhänger stand ein Pferd, welches ebenfalls verletzt zur Tierklinik verbracht wurde. Für die Aufnahme der ausgelaufenen Betriebsstoffe unterstützten die Freiwilligen Feuerwehren aus Malchow und Alt Schwerin mit 30 Kameraden und 6 Einsatzfahrzeugen. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beträgt 15.000 Euro. Zur medizinischen Versorgung, Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde für 2,5 Stunden eine Vollsperrung eingerichtet.

Alle am Unfall beteiligten Personen habe die deutsche Staatsangehörigkeit.



