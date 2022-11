POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten Person auf der L 26 zwischen Poggendorf und Kandelin

Grimmen - LK VR (ots) -



Am 09.11.2022 gegen 12:40 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Skoda

Roomster die L 26 aus Richtung Poggendorf in Richtung Kandelin. Nach

derzeitigem Ermittlungsstand kam der 57-jährige deutsche

Fahrzeugführer aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab

und kollidierte ungebremst mit einem Straßenbaum. Der Fahrzeugführer

wurde eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Durch die

Staatsanwaltschaft Stralsund wurde der Einsatz eines Gutachters der

DEKRA angeordnet. Die L 26 war für die Zeit der Unfallaufnahme und

Bergung des PKW für etwa 2,5h voll gesperrt. Neben der Freiwilligen

Feuerwehr Süderholz kam auch ein Rettungshubschrauber, ein RTW und

ein Notarztwagen zum Einsatz. Der entstandene Gesamtschaden wird auf

10.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur

Unfallursache aufgenommen.



