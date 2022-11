POL-NB: Brand eines mit Reet eingedeckten Wohnhauses in Wegezin

Anklam (ots) -



Am 09.11.2022 um 10:51 Uhr wurde der Polizei über die

Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald, der Brand

eines mit Reet eingedeckten Wohnhauses bekannt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Doppelhaus bereits in

voller Ausdehnung. Die Hausbewohner, ein 86-jähriger deutscher Mann

und sein 58-jähriger deutscher Sohn, konnten sich rechtzeitig in

Sicherheit bringen und das Wohnhaus selbständig verlassen. Zur

Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht

werden.

Der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats in Anklam hat die

Ermittlungen übernommen. Am 10.11.2022 wird ein

Brandursachenermittler zum Einsatz kommen.

Insgesamt kamen 60 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren, aus den

umliegenden Gemeinden, inklusive der Amtswehrführung, zwei

Rettungswagen sowie ein Seelsorger zum Einsatz.

Am Wohnhaus entstand ein Sachschaden von mindestens 170.000 EUR.



