POL-LWL: Katalysatoren und andere Fahrzeugteile gestohlen

Wöbbelin (ots) -



Zahlreiche Abgaskatalysatoren und andere Fahrzeugteile haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch vom umzäunten Betriebsgelände einer Werkstatt in Wöbbelin gestohlen. Betroffen waren mindestens 26 PKW, sodass der entstandene Gesamtschaden ersten Schätzungen zufolge auf ca. 30.000 Euro beziffert wurde. Von über 20 Fahrzeugen, bei denen es sich um ältere und teils stillgelegte PKW handelt, wurden jeweils die Abgaskatalysatoren demontiert und anschließend gestohlen. Bei weiteren Fahrzeugen kam es zum Diebstahl von Rädern, Lenkrädern, Navigationsgeräten und anderen technischen Bauteilen. Die Polizei geht von einer gezielten Tat aus. Es ist ferner davon auszugehen, dass die Täter die gestohlenen Katalysatoren wegen des enthaltenden Edelmetalls als teuren Schrott veräußern wollen. Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um vier Täter gehandelt haben, die sich über mehrere Stunde am Tatort aufhielten. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu dieser Tat, die sich auf dem Gelände des ehemaligen Funkamtes ereignet hat, bzw. Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Autoteile nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell