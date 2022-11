POL-NB: Betrunkener Lkw-Fahrer auf der BAB 20 nach Bürgerhinweis gestoppt (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

BAB 20, AS Strasburg (ots) -



Am 09.11.2022 um 07:57 Uhr wurde dem Notruf der Polizei ein in

auffälliger Weise fahrender Lkw mitgeteilt, welcher die BAB 20 aus

Richtung Neubrandenburg kommend in Fahrtrichtung Berlin/Stettin

befährt. Der Lkw, bei dem es sich um eine Sattelzugmaschine mit

Auflieger handelte, konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten an

der Anschlussstelle Strasburg aufgenommen werden. Die anschließende

Verkehrskontrolle sollte auf dem Rastplatz Ravensmühle erfolgen.



Offenbar verstand der Kraftfahrer das polizeiliche Signal "Bitte

Folgen" falsch und hielt auf dem Standstreifen an, wo die

Verkehrskontrolle dann erfolgen musste. Bei dieser wurde

Alkoholgeruch in der Atemluft des Kraftfahrers festgestellt. Ein

Vortest bei dem 44-jährigen polnischen Staatsangehörigen ergab einen

Wert von 1,21 Promille. Des Weiteren war der Fahrer nicht im Besitz

einer gültigen Fahrerlaubnis für Deutschland.



Weiterführende polizeiiche Maßnahmen, wie Blutprobenentnahme,

Sicherung der Fahrtenschreiberdaten und Einleitung eines

Ermittlungsverfahrens wurden veranlasst. Das Gespann musste durch

einen Sicherungsanhänger der Autobahnmeisterei Glienke bis zur

Abholung durch einen Verantwortlichen auf der Autobahn gesichert

werden. Der 44-Jährige wurde im Anschluss aus der polizeilichen

Maßnahme entlassen.





