POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der L32 bei Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald)

Am 08.11.2022, gegen 12:10 Uhr, kam es auf der Landesstraße 32 zu

einem Verkehrsunfall, bei dem eine 73-jährige Deutsche schwere

Verletzung erlitt.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr die 73-jährige

Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw Hyundai die Landesstraße 32 von

Torgelow in Richtung Eggesin. Höhe der Ortslage Gumnitz kam die Frau

im Bereich einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache mit

ihrem PKW nach links von der Fahrbahn ab. Dort überführ sie zunächst

einen Leitpfosten und stieß anschließend frontal gegen einen

Straßenbaum.



Durch Ersthelfer konnte die Hyundai-Fahrerin aus dem Fahrzeug

geborgen werden. Mittels eines Rettungshubschraubers wurde die

Seniorin anschließend zur weiteren medizinischen Versorgung in ein

Krankenhaus nach Greifswald geflogen. Der nicht mehr fahrbereite Pkw

wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.



Während der Unfallaufnahme wurden die Beamten des Polizeirevieres

Ueckermünde zur technischen Hilfeleistung durch Kameraden der

Freiwilligen Feuerwehr Eggesin unterstützt. Für den Zeitraum der

Verkehrsunfallaufnahme und Bergung des Pkw musste die Fahrbahn zum

Teil voll gesperrt werden. Gegen 14:00 Uhr war die Landesstraße in

dem Bereich wieder frei befahrbar. Der entstandene Gesamtsachschaden

wird gegenwärtig auf ca. 25.500,-EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur

Unfallursache dauern gegenwärtig an.



