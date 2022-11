POL-ANK: Einbruch ins Lehrerzimmer: Elf Pokale weg

Greifswald (ots) -



Bereits gestern (07.11.2022) wurde die Polizei Greifswald über einen Einbruchsdiebstahl in ein Schulgebäude in der Makarenkostraße informiert. Unbekannte Täter sind gewaltsam in das Lehrerzimmer des Gymnasiums eingedrungen und verursachten dabei einen Sachschaden von etwa 600 Euro. Wie wenig später bekannt wurde, haben die Täter es auf elf Pokale abgesehen, welche allesamt entwendet wurden. Die Pokale haben einen Gesamtwert von etwa 50 Euro.



Zur Tat ist es zwischen dem Nachmittag des 4. Novembers und dem 7. November 2022, 07:00 Uhr, gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834-540224, im Internet unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



