POL-HRO: Schmierereien an Mehmet-Turgut-Denkmal

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizei Rostock hat Ermittlungen zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung aufgenommen. Hintergrund sind Schmierereien am Mehmet-Turgut-Denkmal in Dierkow. Die teils unleserlichen Schriftzüge wurden im Rahmen einer Streifentätigkeit am Freitagabend festgestellt. Der Staatsschutz hat bereits die Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern bzw. zu der Sachbeschädigung im Neudierkower Weg geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 038208 8882224, per Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell