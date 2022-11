POL-NB: Diebstahl von zwei Mazda CX5 vom Gelände eines Autohauses

Waren (ots) -



Korrektur wegen Rechtschreibfehler der Automarke Mazda



In der Nacht vom 07.11.2022 zum 08.11.2022 wurden vom Gelände eines Autohauses in der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße in 17192 Waren zwei Fahrzeuge der Marke Mazda entwendet. Bislang unbekannte Täter haben sich widerrechtlich Zutritt auf das nicht umfriedete Gelände begeben und von diesem zwei Mazda CX5 ohne Kennzeichen entwendet. Zudem haben die Tatverdächtigen von zwei Firmen- bzw. Privatfahrzeugen die amtlichen Kennzeichen WRN-CX30 und MÜR-RE666 entwendet und diese wahrscheinlich an die beiden entwendeten Fahrzeuge angebracht.



Bei dem einem PKW handelt es sich um einen blauen Mazda CX5 vom Baujahr 2018 mit einem Wert von ca. 25.000 Euro. Der zweite entwendete Mazda CX5 ist weiß, ebenfalls Baujahr 2018 mit einem Wert von ca. 28.500 Euro.



Beide Fahrzeuge sowie die beiden amtlichen Kennzeichen wurden in Fahndung gesetzt. Die Ermittlungen wegen des Diebstahls wurden aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer hat die beiden entwendeten Mazda CX5 mit den beiden amtlichen Kennzeichen WRN-CX30 und MÜR-RE666 seit der gestrigen Nacht gesehen? Zeugen, die in der vergangenen Nacht im Bereich der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Straße in 17192 Waren auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen gesehen haben oder sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl oder dem Verbleib der Fahrzeuge geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell