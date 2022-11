POL-NB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht mit einer verletzten Jugendlichen

Neubrandenburg (ots) -



Am 17.10.2022 gegen 07:25 Uhr ist es in Neubrandenburg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem eine 14-jähriges Jugendliche verletzt wurde und der Unfallverursacher sich unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Zum Unfallhergang kann gesagt werden, dass die 14-Jährige zusammen mit zwei Freundinnen die Straße Traberallee - vom Vogelviertel aus in Richtung Regionalschule Nord - gefahren sind. Die Mädchen fuhren hintereinander und die 14-Jährige fuhr dabei an letzter Stelle. Auf Höhe der Traberallee 21 (ca. am Grillhaus) fuhr plötzlich ein PKW gegen das Hinterrad der 14-Jährigen, so dass diese das Gleichgewicht verlor und auf die Bordsteinkante fiel. Die Jugendliche verletzte sich an Händen und Beinen in Form von Prellungen und Abschürfungen. Sie konnte anschließend nicht zur Schule gehen. Die 14-Jährige hat mit ihrer Mutter einen Arzt ausgesucht.



Der bislang unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort ohne anzuhalten oder Erste Hilfe zu leisten. Zu dem flüchtigen PKW ist lediglich bekannt, dass dieser schwarz und ein Kombi war. Die Ermittlungen wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Unfall oder möglichen Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Krüger

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell