POL-LWL: An Verkehrsunfall beteiligte Frau fuhr bei Unfallaufnahme plötzlich davon

Parchim (ots) -



Eine an einem Verkehrsunfall in Parchim beteiligte Autofahrerin ist am Montagmittag während der Unfallaufnahme durch die Polizei plötzlich in ihr Auto gestiegen und einfach davongefahren. Die Beamten eilten der Frau mit dem Streifenwagen nach und konnten die 56-Jährige wenige Hundert Meter hinter der Unfallstelle stoppen. Der Grund für die versuchte Flucht konnte anschließend schnell aufgeklärt werden: Die Frau wies einen Atemalkoholwert von 2,67 Promille auf. Sie wurde anschließend zur Blutprobenentnahme gebracht. Bei dem vorausgegangenen Verkehrsunfall in der Ziegendorfer Chaussee wurde niemand verletzt. Die 56-Jährige war mit ihrem Auto auf einer Straßenkreuzung mit einem PKW-Gespann aus noch ungeklärter Ursache kollidiert. Der entstandene Sachschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 2.000 Euro belaufen. Gegen die alkoholisierte Fahrerin ist Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet worden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell