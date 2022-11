POL-SN: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl eines Autokatalysators

Schwerin (ots) -



In der Nacht vom 5. auf den 6.11. kam es in Schwerin-Lankow zum Diebstahl eines Autokatalysators an einem abgestellten Pkw der Marke BMW.

Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Plöner Straße.

Das von den unbekannten Tatverdächtigen vom Unterboden des Fahrzeuges abmontierte Fahrzeugteil hatte einen Wert von ca. 1.000 Euro.



Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2223 o. -1560 in Verbindung zu setzen.



