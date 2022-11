POL-GÜ: Mann geht mit Brecheisen auf Nachbarn los

Bützow/ Tarnow (ots) -



Ein 30-jähriger Mann versuchte am Vormittag des 05.11.2022 gewaltsam mittels eines Brecheisens in dessen Nachbarwohnung einzudringen.



Gegen 11:00 Uhr wurden mehrere Mitbewohner eines Mehrfamilienhauses in der Ortschaft Tarnow auf den Mann aufmerksam, als dieser unvermittelt damit begann gegen die Wohnungstür der Geschädigten zu schlagen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die 33-jährige Mieterin allein in der Wohnung. Ihr 46-jähriger Ehemann arbeitete zum Tatzeitpunkt vor dem Haus an dessen Pkw. Als mehrere Zeugen damit begannen, verbal auf den offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindlichen Mann einzuwirken, stoppte er dessen Angriff und ging daraufhin in den Keller des Hauses. Die Geschädigten und Zeugen verließen das Haus und warteten außerhalb auf die bereits alarmierten Rettungskräfte.



Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort feststellen. Bei der Absuche des Kellerraumes nach dem zuvor benannten Brecheisen stellten die Beamten darüber hinaus ein japanisches Kampfschwert, ein sog. Katana, fest. Die Gegenstände wurden durch die Beamten sichergestellt.



Zur Begutachtung des psychischen Zustandes des gebürtigen Bützowers wurde ein Notarzt hinzugezogen. Dieser ordnete daraufhin die umgehende Untersuchung durch einen Facharzt in einer Klinik an. Als die Beamten den Tatverdächtigen zum Fahrzeug begleiteten, attackierte dieser plötzlich einen Polizeibeamten und schlug diesem mit der Faust in dessen Gesicht. Der Angreifer wurde durch die Beamten überwältigt und mittels Handfessel fixiert, sodass er zur weiteren medizinischen Behandlung in das KMG Klinikum gebracht werden konnte. Der angegriffene Beamte wurde leicht verletzt.



Die Kriminalpolizei Güstrow hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt übernommen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell