POL-GÜ: Diebe stehlen Baumaterial im Wert von 3.000 Euro

Güstrow (ots) -



Unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum vom 04.11.2022 bis 07.11.2022 unbefugt Zutritt zu einem Baustellengelände in der Hamburger Straße in Güstrow. Aus einem Baucontainer, welcher durch die Täter gewaltsam geöffnet wurde, wurden insgesamt 75 Meter Starkstromkabel sowie ein Notstromaggregat entwendet. Der Stehlschaden wird nach derzeitigem Stand der Ermittlungen auf circa 3.000 Euro geschätzt.



Die Kriminalpolizei Güstrow hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Florian Müller

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO





Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell