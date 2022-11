POL-HRO: Polizei ermittelt wegen Verwenden von verfassungsfeindlichen Symbolen

Rostock (ots) -



~Die Polizei hat am 07.11.2022 eine Anzeige wegen Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Unbekannte Täter haben auf dem Boden der Zufahrt zur Laderamepe eines Supermarktes in der Nobelstraße in Rostock ein Hakenkreuz sowie die Ziffer "88" aufgebracht.



Die Polizei bittet Personen, die im Bereich des Südstadt-Centers in Rostock ungewöhnliche Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Rostock unter 0381 4916 1616, die Internetwache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu melden.



