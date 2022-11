POL-LWL: Frau bei körperlicher Auseinandersetzung leicht verletzt

Sternberg (ots) -



Im Zuge einer Veranstaltung auf dem Marktplatz in Sternberg ist am Samstagabend eine 34-jährige Frau bei einer tätlichen Auseinandersetzung leicht verletzt worden. Nach Angaben des Opfers wurden sie und ihr Freund von zwei Männern zunächst verbal attackiert, als es im weiteren Verlauf zum tätlichen Angriff gegen die Frau gekommen sein soll. Einer der Männer soll die 34-Jährige zunächst geschlagen und sie dann getreten haben. Dabei erlitt das Opfer eine Gesichtsverletzung. Die Frau wurde anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Als die vom Veranstalter eingesetzten Ordner dazwischen gingen, flüchteten die beiden Männer. Beide sind der Polizei jedoch bereits namentlich bekannt. Gegen den 18-jährigen mutmaßlichen Angreifer ist Anzeige wegen Körperverletzung erstattet worden. Nach diesem Einsatz stellte die Polizei im Zuge der Veranstaltung auf dem Sternberger Marktplatz eine 16-jährige Jugendliche mit starken Ausfallerscheinungen fest. Wie sich herausstellte, war die Jugendliche betrunken. Sie wies einen Atemalkoholwert von über 2,3 Promille auf und wurde deshalb anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die 16-Jährige während der laufenden Veranstaltung den Alkohol konsumiert hat. Ersten Hinweisen hierzu geht die Polizei, die eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz aufgenommen hat, bereits nach.



