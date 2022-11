POL-LWL: PKW kam von Autobahn ab - drei Verletzte

Bandenitz/Stolpe (ots) -



Auf der BAB 24 zwischen Wöbbelin und Hagenow kam am Samstagabend ein mit vier Personen besetzter PKW von der Straße ab und prallte anschließend gegen eine Böschung. Dabei wurde die 61-jährige Beifahrerin schwer verletzt. Zwei mitfahrende Kinder im Alter von 5 und 12 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Der 67-jährige Fahrer blieb unverletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Fahrer nach einem Überholvorgang die Kontrolle über seinen PKW verloren und war daraufhin nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Die verletzten Fahrzeuginsassen wurden anschließend zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Unfallauto entstand erheblicher Sachschaden, der vor Ort zunächst auf ca. 15.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Bergung des Fahrzeuges musste die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Hamburg zeitweilig gesperrt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell