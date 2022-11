POL-NB: Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Person auf der L34 zwischen Neuhof und Wanzka

Neustrelitz (LK MSE) (ots) -



Am 06.11.2022 ereignete sich gegen 12:45 Uhr auf der L34 zwischen den Ortschaften Neuhof und Wanzka ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW.

Der männliche 61-jährige Fahrzeugführer (deutscher Staatsangehöriger) befuhr mit seinem PKW Opel die L34 aus Richtung Neuhof in Fahrtrichtung Wanzka.

Auf dieser Strecke kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr zwei Leitpfosten und ein Verkehrszeichen, streifte zwei Bäume und fällte einen Baum komplett. Im Gesamten fuhr der Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug 100 Meter neben der Fahrbahn.

Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von 1,17 Promille.

Zudem verletzte sich der Fahrzeugführer durch die Kollision und wurde zur weiteren Untersuchung sowie auch zur Blutprobenentnahme in das Krankenhaus Neustrelitz eingeliefert.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen zum Unfall wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.



Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe waren die freiwilligen Feuerwehren aus Wanzka und Watzkendorf mit sieben Kameraden im Einsatz.



Für die Bergung des Fahrzeuges durch einen Abschleppdienst musste die L 34 für eine halbe Stunde gesperrt werden.



Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9500 Euro.



