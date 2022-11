POL-HRO: Mann bei Körperverletzung mit Messer verletzt

Rostock (ots) -



~Nach diversen Beleidigungen über die digitalen Medien kam es am 06.11.2022 gegen 13:00 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz in der Heinrich-Tessenow-Straße in Rostock Dierkow.



Ersten Ermittlungen nach haben sich die beiden Männer verbal gestritten. Dann sei der 27 jährige afghanische Hausbewohner zur Wohnung des 20 jährigen deutschen gegangen und klingelte. Nach dem Öffnen der Tür habe er mit einer Kleiderstange auf den anderen eingeschlagen und beide gingen zu Boden. Hier ging die Rangelei weiter und der 27 jährige wurde mit einem Messer in den Bauchraum gestochen. Er erlitt eine 4 cm tiefe Stichwunde, die im Krankenhaus behandelt wird. Die zweifelsfreie Klärung von Oper- und Täterrolle wird Gegenstand der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen sein.



Kristin Hartfil



Polizeikommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock~



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell