POL-HRO: Polizei stellt Tatverdächtige nach versuchtem Wohnungseinbruch

Klein Roghan (ots) -



~Am 06.11.2022 gegen 02:30 Uhr wird die Anwohnerin wach, weil sie von draußen laute Geräusche hört. Beim Blick nach draußen kann sie am angrenzenden Carport zwei Personen sehen. Sie vermutet, dass sie am Nachbarhaus etwas kaputt machen und ruft die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten stellen dann im Bereich ein Wohnhaus fest, dessen Hauseingangstür stark beschädigt ist. Weiterhin wurde versucht, ein Fenster aufzuhebeln. In der Nähe wurde ein Auto festgestellt, in dem eine weibliche Person (29 Jahre, tschechische Nationalität) saß. Im Nahbereich konnten die Beamten zwei männliche Personen feststellen, die sich verdächtig verhielten. Die beiden Männer (28 und 38 Jahre, türkischer Herkunft) werden verdächtigt, versucht zu haben, in das Wohnhaus einzubrechen. Die drei Personen wurden vorläufig festgenommen und wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die weiteren Ermittlungen wird die Kriminalpolizei übernehmen. Der Sachschaden beträgt ca. 2.000 Euro.



Kristin Harfil



Polizeihauptkommissarin

Polizeiführerin vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock~



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Sophie Pawelke, Tobias Gläser

Telefon: 038208 888 2040/ -2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell