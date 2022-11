POL-NB: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte nach Trunkenheitsfahrt

Friedland - LK MSE (ots) -



Am Abend des 05.11.2022 stellten Polizeibeamte des Polizeireviers

Friedland in der Ortslage Dewitz einen Fahrzeugführer fest, welcher

unter dem Einfluss von Alkohol einen Pkw führte. Der 60-jährige

deutsche Fahrer eines Hyundai befuhr zuvor die L 33 von Burg Stargard

kommend, in Fahrtrichtung Rehberg. Auf der Strecke bis Dewitz

überfuhr er mehrfach Sperrlinien und geriet mehrmals auf die

Gegenfahrbahn. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert

von 1,02 Promille. Auf Grund der Auffälligkeiten im Fahrverhalten

gingen die Beamten von einer absoluten Fahruntüchtigkeit aus und

ordneten eine Blutentnahme an. Der Beschuldigte versuchte sich der

polizeilichen Maßnahme zu entziehen und musste mittels einfacher

körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im

Verkehr und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Der Führerschein

und die Fahrzeugschlüssel des Fahrzeugführers wurden sichergestellt.



Im Auftrag



David Haupt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Rückfragen zu den Bürozeiten bitte an die jeweils regional und

thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg oder

Polizeipräsidium Neubrandenburg)



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de



http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell