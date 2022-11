POL-HRO: Güstrow - Einbruch auf dem Gelände einer ehemaligen Deponie

Güstrow (ots) -



In der Nacht zum 05.11.2022 gegen 01:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Deponiegelände am Rand Güstrows (Schwaaner Chaussee). Die Unbekannten brachen einen Container und einen Transporter auf, entwendeten jedoch keinerlei Gegenstände, da die eingesetzten Polizeibeamten rechtzeitig erschienen. Die Täter konnten im Umfeld des Geländes nicht mehr festgestellt werden. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden von 1.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier Güstrow (03843/2660) zu melden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell