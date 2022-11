POL-NB: Polizei sucht nach Zeugen zum Verdacht eines körperlichen Übergriffs im Bereich Wieck a.d.D.

Wieck a. d. Darß (ots) -



Am Abend des 04.11.2022 erhielt das Polizeirevier Barth Kenntnis von einem vermeintlichen körperlichen Übergriff zum Nachteil einer 49-jährigen Ukrainerin. So gab die Geschädigte an, gegen 19:30 Uhr von einem ihr unbekannten Mann auf dem Radweg zwischen Born und Wieck, Höhe der Ortslage Bliesenrade, angesprochen und körperlich angegriffen worden zu sein. Dabei wurde die 49-Jährige leicht verletzt. Nach einem Gerangel soll die Geschädigte auf ihrem Fahrrad in Richtung Wieck geflohen und dabei von dem bislang unbekannten Mann auf dem Fahrrad verfolgt worden sein. Anschließend konnte der Radfahrer unerkannt fliehen.



Die 49-Jährige konnte den Radfahrer wie folgt beschreiben:



- männlich,



- deutschsprachig,



- zirka 170 cm groß,



- zwischen 25-30 Jahre alt,



- schulterlange, blonde Haare,



- dunkle Kleidung.



Die Hintergründe des angezeigten Tatgeschehens sowie die Motivlage sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zur Aufklärung und Unterstützung der Ermittlungen bittet die Polizei um Mithilfe durch die Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und/oder Hinweise zum möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Barth (Tel. 038231/6720), jede andere Polizeidienststelle oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell